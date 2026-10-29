В Остине разработали мембрану для извлечения лития — InsideEVs

В США Техасский университет в Остине разработал мембрану с искусственными наноканалами, предназначенную для выборочного извлечения ионов лития. Технология, по замыслу исследователей, должна отделять литий от других веществ без применения опасных химикатов или растворителей, сообщает InsideEVs.

Каналы по образцу живых клеток

В основе разработки — искусственные каналы нанометрового масштаба, созданные по принципу прохождения ионов через клеточные мембраны живых организмов. Их интегрировали в новую мембрану, которая должна пропускать ионы лития и задерживать другие компоненты смеси.

Профессор кафедры гражданской, архитектурной и экологической инженерии Маниш Кумар отметил, что литий используется в телефонах, автомобилях и электросети, однако его экологически чистое извлечение до сих пор остается сложной задачей. Цель команды — создать более быстрый, чистый и простой в применении процесс.

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Проверка промышленного применения

Литий сейчас получают из твердых пород, соленых рассолов и переработанных батарей. После добычи или испарения рассола литий необходимо отделять от других материалов, с которыми он смешивается или в которых растворяется.

Научный сотрудник лаборатории Кумара Харекрушна Бехера заявил, что понимание взаимодействия ионов с химическими группами возле входов в каналы может помочь создавать более избирательные каналы для лития и, возможно, других критически важных минералов. В то же время технология требует дополнительных экспериментов, чтобы оценить возможность ее применения в промышленных масштабах.

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