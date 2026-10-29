W USA Uniwersytet Teksański w Austin opracował membranę ze sztucznymi nanokanałami, przeznaczoną do selektywnego pozyskiwania jonów litu. Technologia, według założeń badaczy, ma oddzielać lit od innych substancji bez stosowania niebezpiecznych chemikaliów ani rozpuszczalników, informuje InsideEVs.

Kanały wzorowane na żywych komórkach

Podstawą opracowania są sztuczne kanały w skali nanometrowej, stworzone według zasady przechodzenia jonów przez błony komórkowe żywych organizmów. Zintegrowano je z nową membraną, która ma przepuszczać jony litu i zatrzymywać inne składniki mieszaniny.

Profesor Katedry Inżynierii Lądowej, Architektonicznej i Środowiskowej Manish Kumar zaznaczył, że lit jest wykorzystywany w telefonach, samochodach i sieci elektroenergetycznej, jednak jego przyjazne dla środowiska pozyskiwanie nadal pozostaje trudnym zadaniem. Celem zespołu jest stworzenie szybszego, czystszego i prostszego w użyciu procesu.

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Sprawdzenie zastosowania przemysłowego

Lit jest obecnie pozyskiwany ze skał twardych, solanek i przetworzonych baterii. Po wydobyciu lub odparowaniu solanki lit należy oddzielić od innych materiałów, z którymi jest zmieszany lub w których jest rozpuszczony.

Pracownik naukowy laboratorium Kumara Harekrushna Behera oświadczył, że zrozumienie oddziaływania jonów z grupami chemicznymi w pobliżu wejść do kanałów może pomóc w tworzeniu bardziej selektywnych kanałów dla litu i być może innych minerałów o krytycznym znaczeniu. Jednocześnie technologia wymaga dodatkowych eksperymentów, aby ocenić możliwość jej zastosowania na skalę przemysłową.

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