Mercedes-Benz выводит электрический турбонаддув за пределы спортивных моделей AMG: новый бензиновый двигатель M 252 LS дебютирует в компактном кроссовере GLB 250. Как сообщает Motor1, силовой агрегат создан на базе M 252 и оснащён электрическим турбокомпрессором.

Электрический привод для турбины

Электродвигатель в системе может раскручивать турбину независимо от потока выхлопных газов. Это должно обеспечить более быструю реакцию на нажатие педали акселератора и уменьшить задержку, характерную для обычных турбодвигателей.

Электрический турбокомпрессор разрабатывали с использованием опыта программы Mercedes в Формуле-1 при участии подразделения Mercedes-AMG High Performance Powertrains. Подразделение занимается разработкой и производством силовых установок для команды Mercedes-AMG Petronas F1 и её клиентских команд.

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Четырёхцилиндровый двигатель развивает 228 л. с., а система электрического турбонаддува обеспечивает дополнительные 31 л. с. Турбина также может рекуперировать до 2 кВт энергии выхлопных газов и преобразовывать её в электроэнергию. При определённых условиях этой энергии может хватать для питания электромотора турбокомпрессора.

Показатели GLB 250

В GLB 250 новый двигатель сокращает время разгона до 100 км/ч на одну десятую секунды. Выбросы CO₂ при этом снизились примерно на 17%, отмечает Motor1.

Ранее электрические турбокомпрессоры применялись в гиперкаре AMG One и моделях AMG 43 и 63. Porsche также использует эту технологию в 911 GTS и 911 Turbo S. В то же время такие системы увеличивают стоимость, массу и техническую сложность автомобиля.

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