Британская компания Allye Energy начала продавать мобильное устройство быстрой зарядки электромобилей MEV с накопителем энергии из повторно использованных батарей электрокаров. Установка может отдавать до 400 кВт мощности и одновременно заряжать два автомобиля, сообщает InsideEVs.

Накопитель вместо модернизации сети

Устройство постепенно заряжает встроенные батареи от электросети, когда его порты не используются. После подключения электромобиля установка передает накопленную энергию для зарядки. Минимально MEV требует трехфазного подключения на 16 ампер, при этом поддерживается подключение до 125 А.

Система доступна в версиях с накопителем емкостью 155 или 232 кВт·ч. Для них используются батарейные блоки разных производителей и разного возраста. Зарядное устройство совместимо с электромобилями на 400- и 800-вольтовой архитектуре, а также может передавать электроэнергию на несколько дополнительных зарядных модулей.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Применение в депо

Allye Energy позиционирует установку прежде всего для депо, где обычно уже есть промышленное электрическое подключение. Устройство можно установить на площадке и подключить через промышленную розетку или стационарно присоединить к сети. При необходимости его можно перевезти на другую локацию.

Компания разместила одно из таких зарядных устройств в депо предприятия J&M Murdoch в Глазго. Модернизацию электросети для этого объекта оценили в 300 тысяч фунтов стерлингов. Вместо нее предприятие установило зарядное устройство с батарейным буфером, которое заработало в течение дня и сейчас поставляет примерно 200 кВт·ч энергии ежедневно.

Защита кабелей и батарей

По информации Allye Energy, 95% компонентов установки поставляются из Великобритании, в том числе батареи происходят от зарегистрированных в стране автомобилей. Для защиты кабелей предусмотрены система обнаружения перерезания, специальная маркировка и быстросъемные клеммы для оперативной замены. Каждый батарейный блок имеет пиротехнический предохранитель, а между блоками установлены противопожарные барьеры и система обнаружения выделения газов.

Читай нас в