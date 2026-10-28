Kia zwiększyła moment obrotowy EV9 Land o 36% — Motor1

W Stanach Zjednoczonych Kia ogłosiła ceny elektrycznego, trzyrzędowego SUV-a EV9 na rok modelowy 2027 oraz zaktualizowała wyposażenie wybranych wersji. Cena początkowa wersji Light Short Range wynosi 56 635 dolarów, wliczając opłatę za dostawę w wysokości 1 645 dolarów, informuje Motor1.

Ceny gamy EV9

Wariant Light Long Range kosztuje 59 635 dolarów. Cena wersji Wind wynosi 65 735 dolarów, Land — 71 635 dolarów, a GT-Line — 73 635 dolarów. Wszystkie podane kwoty obejmują już opłatę za dostawę, ale nie uwzględniają podatków i innych opłat.

Przejście z Light Short Range na Light Long Range oznacza większy akumulator, a nie dodatkowe wyposażenie. Kia wprowadziła najbardziej zauważalne zmiany w wersjach Wind i Land.

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Moment obrotowy i pakiet Nightfall

Wersja Wind odtąd standardowo otrzymuje pakiet Nightfall Edition, który wcześniej był oferowany jako dodatkowa opcja. Obejmuje on 19-calowe koła z czarnymi wykończeniami, błyszczące czarne elementy nadwozia oraz nowy kolor nadwozia Wolf Gray.

W wersji Land pakiet Nightfall obejmuje 20-calowe czarne koła, błyszczące czarne elementy nadwozia, czarną podsufitkę oraz ekskluzywny wzór tapicerki siedzeń. Moment obrotowy EV9 Land wzrósł z 379 do 516 lb-ft, czyli o 36%. Dla Wind deklarowany jest moment obrotowy 443 lb-ft. Wersje Land i GT-Line mają napęd na wszystkie koła o mocy 379 KM.

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