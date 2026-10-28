Kia увеличила крутящий момент EV9 Land на 36% — Motor1

В США компания Kia объявила цены на электрический трехрядный SUV EV9 2027 модельного года и обновила оснащение отдельных комплектаций. Начальная цена версии Light Short Range составляет 56 635 долларов с учетом сбора за доставку в размере 1 645 долларов, сообщает Motor1.

Цены на линейку EV9

Вариант Light Long Range стоит 59 635 долларов. Цена комплектации Wind составляет 65 735 долларов, Land — 71 635 долларов, а GT-Line — 73 635 долларов. Все указанные суммы уже включают сбор за доставку, но не учитывают налоги и другие платежи.

Переход от Light Short Range к Light Long Range предусматривает более крупную батарею, а не дополнительное оснащение. Наиболее заметные изменения Kia внесла в версии Wind и Land.

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Крутящий момент и пакет Nightfall

Комплектация Wind теперь стандартно получает пакет Nightfall Edition, который ранее предлагался как дополнительная опция. В него входят 19-дюймовые колеса с черной отделкой, глянцево-черные внешние элементы и новый цвет кузова Wolf Gray.

В версии Land пакет Nightfall предусматривает 20-дюймовые черные колеса, глянцево-черные элементы экстерьера, черную обшивку потолка и эксклюзивный узор обивки сидений. Крутящий момент EV9 Land вырос с 379 до 516 фунт-футов, или на 36%. Для Wind заявлен крутящий момент 443 фунт-фута. Версии Land и GT-Line имеют полноприводную силовую установку мощностью 379 л. с.

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