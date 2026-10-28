Kia将EV9 Land扭矩提高36%——Motor1

在美国，Kia公布了2027款电动三排座SUV EV9的售价，并更新了部分配置版本的装备。Light Short Range版本的起售价为56,635美元，其中包括1,645美元的目的地运费，Motor1报道。

EV9车型系列售价

Light Long Range版本售价为59,635美元。Wind配置售价为65,735美元，Land为71,635美元，GT-Line为73,635美元。上述所有价格均已包含目的地运费，但不包括税费和其他费用。

从Light Short Range升级至Light Long Range意味着配备更大的电池，而非增加额外装备。Kia对Wind和Land版本进行了最显著的改动。

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扭矩与Nightfall套件

Wind配置现已标配Nightfall Edition套件，该套件此前作为选装配置提供。它包括带黑色饰面的19英寸轮毂、亮黑色外观元素以及新的Wolf Gray车身颜色。

对于Land版本，Nightfall套件包括20英寸黑色轮毂、亮黑色外观元素、黑色车顶内衬和专属座椅面料图案。EV9 Land的扭矩从379磅英尺提升至516磅英尺，即增加36%。Wind的标称扭矩为443磅英尺。Land和GT-Line版本配备379马力的全轮驱动动力系统。

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