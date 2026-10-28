德国和法国本月早些时候就欧盟提出的《工业加速法案》（IAA）达成妥协。该法案可能允许来自非欧盟国家的供应商，包括英国和挪威的供应商，申请欧洲原产地资格。该倡议旨在实现欧洲汽车工厂现代化，并且仅向在欧洲生产的汽车提供补贴，德国之声报道。

土耳其、摩洛哥、日本和韩国担心这些规则可能对其汽车产业造成影响。与此同时，这些提案在成为法律之前，仍须克服布鲁塞尔的立法障碍。

零部件原产地要求

法案草案规定，汽车零部件总价值的70%，不包括电池，必须在欧洲生产。最初的提案仅适用于纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池车型。去年，此类汽车占欧盟所有新车注册量的27%。

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根据更新后的法德计划，这些规则也可能扩大至部分非插电式混合动力汽车，以及2035年后仍可销售的汽油和柴油汽车。法国国家科学研究中心研究员托马索·帕尔迪指出，平均而言，欧洲电动汽车在不计电池的情况下，约83%的零部件已经来自欧洲。

欧盟伙伴面临的风险

土耳其经济发展基金会主席艾汉·泽伊蒂诺格卢表示，限制获得该计划的资格可能对土耳其对欧盟出口造成重大损害。他称，土耳其汽车出口总额的73%流向欧盟。土耳其汽车出口商协会OIB估计，去年对欧盟的供应额为301亿美元，即268亿欧元。

相比之下，欧洲汽车供应商协会CLEPA呼吁提高要求。其秘书长本雅明·克里格表示，如果不能更好地保护该地区的制造商，到2035年可能会失去多达65万个工作岗位。他提出了一项加入机制，面向符合监管兼容性、社会和环境标准、互惠原则及法治标准的伙伴。

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