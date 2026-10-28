Германия и Франция ранее в этом месяце достигли компромисса по предложенному Евросоюзом Industrial Accelerator Act (IAA). Он может позволить поставщикам из стран за пределами ЕС, в частности Великобритании и Норвегии, претендовать на статус европейского происхождения. Инициатива призвана модернизировать европейские автозаводы и предоставлять субсидии только автомобилям, произведенным в Европе, сообщает Deutsche Welle.

Турция, Марокко, Япония и Южная Корея обеспокоены возможным влиянием правил на свои автомобильные отрасли. В то же время предложениям еще предстоит преодолеть законодательные барьеры в Брюсселе, прежде чем они смогут стать законом.

Требования к происхождению компонентов

Проект акта предусматривает, что 70% общей стоимости компонентов автомобиля, без учета батареи, должны быть произведены в Европе. Первоначальное предложение касается только аккумуляторных электромобилей, гибридов с возможностью зарядки от сети и моделей на топливных элементах. В прошлом году такие автомобили составили 27% всех новых регистраций автомобилей в ЕС.

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Согласно обновленному франко-германскому плану, правила также могут распространить на часть гибридов без зарядки от сети, а также на бензиновые и дизельные автомобили, которые смогут продавать после 2035 года. Исследователь Французского национального центра научных исследований Томмазо Парди отметил, что в среднем в европейском электромобиле без батареи примерно 83% компонентов уже происходят из Европы.

Риски для партнеров ЕС

Глава Фонда экономического развития Турции Айхан Зейтиноглу заявил, что ограничение доступа к схеме может нанести значительный ущерб турецкому экспорту в ЕС. По его словам, 73% общего автомобильного экспорта Турции направляется в Евросоюз. Турецкая ассоциация автомобильных экспортеров OIB оценила поставки в ЕС в прошлом году в 30,1 млрд долларов, или 26,8 млрд евро.

Европейская ассоциация автомобильных поставщиков CLEPA, напротив, призывает ужесточить требования. Ее генеральный секретарь Бенджамин Кригер заявил, что без лучшей защиты производителей в регионе к 2035 году может быть потеряно до 650 тысяч рабочих мест. Он предложил механизм присоединения для партнеров, которые будут соответствовать критериям регуляторной совместимости, социальным и экологическим стандартам, взаимности и верховенству права.

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