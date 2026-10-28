Niemcy i Francja osiągnęły wcześniej w tym miesiącu kompromis w sprawie zaproponowanego przez Unię Europejską Industrial Accelerator Act (IAA). Może on pozwolić dostawcom z państw spoza UE, w tym z Wielkiej Brytanii i Norwegii, ubiegać się o status europejskiego pochodzenia. Inicjatywa ma na celu modernizację europejskich fabryk samochodów i przyznawanie subsydiów wyłącznie samochodom produkowanym w Europie — informuje Deutsche Welle.

Turcja, Maroko, Japonia i Korea Południowa są zaniepokojone możliwym wpływem tych zasad na ich branże motoryzacyjne. Jednocześnie propozycje muszą jeszcze pokonać przeszkody legislacyjne w Brukseli, zanim będą mogły stać się prawem.

Wymogi dotyczące pochodzenia komponentów

Projekt aktu przewiduje, że 70% całkowitej wartości komponentów samochodu, z wyłączeniem baterii, musi zostać wyprodukowane w Europie. Początkowa propozycja dotyczy wyłącznie akumulatorowych pojazdów elektrycznych, hybryd typu plug-in oraz modeli z ogniwami paliwowymi. W ubiegłym roku takie samochody stanowiły 27% wszystkich nowych rejestracji aut w UE.

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Zgodnie ze zaktualizowanym planem francusko-niemieckim zasady mogą zostać rozszerzone także na część hybryd bez możliwości ładowania z sieci, a także na samochody benzynowe i diesle, które będzie można sprzedawać po 2035 roku. Badacz Francuskiego Narodowego Centrum Badań Naukowych Tommaso Pardi zauważył, że średnio około 83% komponentów europejskiego samochodu elektrycznego, bez baterii, już pochodzi z Europy.

Ryzyka dla partnerów UE

Przewodniczący Fundacji Rozwoju Gospodarczego Turcji Ayhan Zeytinoglu oświadczył, że ograniczenie dostępu do programu może wyrządzić znaczną szkodę tureckiemu eksportowi do UE. Według niego 73% całkowitego eksportu motoryzacyjnego Turcji trafia do Unii Europejskiej. Tureckie stowarzyszenie eksporterów motoryzacyjnych OIB oszacowało dostawy do UE w ubiegłym roku na 30,1 mld dolarów, czyli 26,8 mld euro.

Europejskie Stowarzyszenie Dostawców Motoryzacyjnych CLEPA przeciwnie, wzywa do zaostrzenia wymogów. Jego sekretarz generalny Benjamin Krieger stwierdził, że bez lepszej ochrony producentów w regionie do 2035 roku może zostać utraconych do 650 tys. miejsc pracy. Zaproponował mechanizm przystąpienia dla partnerów spełniających kryteria zgodności regulacyjnej, standardów społecznych i środowiskowych, wzajemności oraz praworządności.

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