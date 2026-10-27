Amerykański producent samochodów General Motors planuje uruchomić produkcję hybrydowych wersji trójrzędowych SUV-ów Chevrolet Traverse, Buick Enclave i GMC Acadia w zakładzie w Lansing w stanie Michigan. Informuje o tym InsideEVs, powołując się na Reuters, który cytuje osoby zaznajomione z planami firmy.

Produkcja w Lansing

GM osobno oświadczył, że będzie produkować samochody hybrydowe w zakładzie w Lansing. Jednocześnie firma nie podała modeli ani terminu uruchomienia produkcji, zaznaczając, że ujawni te szczegóły bliżej rozpoczęcia produkcji.

Wszystkie trzy modele, o których poinformował Reuters, są już produkowane w zakładzie w Lansing. Tym samym oficjalne oświadczenie GM potwierdza zamiar produkcji hybryd w tym miejscu, ale nie precyzuje ich nazw.

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Zmiana strategii GM

W ciągu ostatnich kilku lat General Motors aktywnie rozwijał gamę pojazdów elektrycznych. Obecnie firma sprzedaje w USA tylko jeden model hybrydowy w niewielkich wolumenach — Chevrolet Corvette E-Ray.

Na początku 2024 roku dyrektor generalna GM Mary Barra oświadczyła podczas telekonferencji dotyczącej wyników finansowych, że firma przywróci do swojej gamy hybrydy plug-in. Od tego czasu producent samochodów wielokrotnie potwierdzał zamiar sprzedaży hybryd w USA, nie precyzując, które modele je otrzymają.

Popyt na hybrydy w USA

W trzecim kwartale samochody hybrydowe stanowiły 16% sprzedaży samochodów w USA, podczas gdy udział pojazdów elektrycznych wynosił około 6%. InsideEVs zauważa, że Ford sprzedaje Maverick Hybrid i F-150 Hybrid w znaczących wolumenach, a Honda, Hyundai i Toyota zwiększają sprzedaż takich samochodów.

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