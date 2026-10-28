W Niemczech liczba osób rannych w wypadkach drogowych z udziałem hulajnóg elektrycznych wzrosła w 2025 roku o ponad 38% — do 16 496 osób. Według Federalnego Urzędu Statystycznego 53,6% poszkodowanych kierujących hulajnogami elektrycznymi miało mniej niż 25 lat, podaje Der Spiegel.

Liczba ofiar śmiertelnych również wzrosła

W ubiegłym roku w wypadkach z hulajnogami elektrycznymi w całym kraju zginęło 38 osób — o 11 więcej niż w 2024 roku. Niedawno 15-letni kierujący hulajnogą elektryczną zginął w wyniku zderzenia z samochodem w Alzey w Nadrenii-Palatynacie. Był to czwarty śmiertelny przypadek w wypadku z hulajnogą elektryczną w tym kraju związkowym w 2026 roku.

Klub automobilowy ADAC wiąże wzrost liczby wypadków z rosnącym wykorzystaniem hulajnóg elektrycznych: wraz z ich upowszechnieniem częściej dochodzi do upadków i zderzeń. Christian Schmidt, przedstawiciel ADAC Mittelrhein, zauważył, że główną grupę użytkowników stanowią osoby od 14. roku życia. Jak powiedział, hulajnogi elektryczne przyciągają młodych ludzi możliwością samodzielnego i taniego przemieszczania się.

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Eksperci proponują szkolenia

Schmidt uważa za problem to, że wielu nastolatków nie zna przepisów ruchu drogowego. Aby jeździć hulajnogą elektryczną w Niemczech, nie trzeba przechodzić szkolenia ani instruktażu. Zaapelował o poświęcanie większej uwagi bezpieczeństwu ruchu drogowego w szkołach i wskazał na odpowiedzialność rodziców.

David Latz, lekarz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Düsseldorfie, poinformował, że w takich wypadkach najczęściej obrażenia odnoszą głowa, twarz, ręce i nogi. Jak powiedział, skutki wahają się od nieznacznych obrażeń po ciężkie obrażenia wielonarządowe. Wielu poszkodowanych nie używa kasków, a krawężniki lub nierówności nawierzchni mogą zablokować przednie koło i wyrzucić kierującego do przodu.

Wśród możliwych rozwiązań Schmidt wymienił obowiązkowe potwierdzenie umiejętności dla nabywców hulajnóg elektrycznych. Można byłoby je uzyskać po szkoleniu online lub szczegółowym zapoznaniu się z broszurą informacyjną.

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