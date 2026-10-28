2025年，德国涉及电动滑板车的道路交通事故受伤人数增长超过38%，达到16,496人。根据联邦统计局的数据，53.6%的受伤电动滑板车骑行者年龄在25岁以下，《明镜周刊》报道。

死亡人数也有所增加

去年，全国共有38人在电动滑板车事故中死亡，比2024年多11人。近日，一名15岁的电动滑板车骑行者在莱茵兰-普法尔茨州阿尔蔡与汽车相撞后死亡。这是该州2026年发生的第四起电动滑板车交通事故死亡事件。

德国汽车俱乐部ADAC将事故数量增加与电动滑板车使用量增长联系起来：随着其普及，摔倒和碰撞发生得更加频繁。ADAC Mittelrhein代表克里斯蒂安·施密特指出，主要用户群体是14岁及以上的人群。他表示，电动滑板车因能让年轻人独立且低成本地出行而吸引他们。

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专家建议开展培训

施密特认为，许多青少年不了解交通规则是一个问题。在德国，骑行电动滑板车无需接受培训或指导。他呼吁学校更加重视道路交通安全，并指出父母应承担责任。

杜塞尔多夫大学医院医生达维德·拉茨表示，在此类事故中，头部、面部、手臂和腿部最常受伤。据他称，后果从轻微损伤到严重多发伤不等。许多伤者未佩戴头盔，而路缘石或路面不平可能会卡住前轮，使骑行者向前摔出。

施密特列出的可能解决方案包括，要求电动滑板车购买者强制证明其技能。他们可以在完成在线培训或详细阅读信息手册后获得这一证明。

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