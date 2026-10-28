В Германии число пострадавших в ДТП с участием электросамокатов в 2025 году выросло более чем на 38% — до 16 496 человек. По данным Федерального статистического ведомства, 53,6% пострадавших водителей электросамокатов были моложе 25 лет, сообщает Der Spiegel.

Число погибших также выросло

В прошлом году в авариях с электросамокатами по всей стране погибли 38 человек — на 11 больше, чем в 2024 году. Недавно 15-летний водитель электросамоката погиб в результате столкновения с автомобилем в Альцае, в земле Рейнланд-Пфальц. Это был четвертый смертельный случай в ДТП с электросамокатами в этой земле в 2026 году.

Автомобильный клуб ADAC связывает увеличение числа аварий с ростом использования электросамокатов: по мере их распространения чаще происходят падения и столкновения. Представитель ADAC Mittelrhein Кристиан Шмидт отметил, что основной группой пользователей являются люди в возрасте от 14 лет. По его словам, электросамокаты привлекают молодежь возможностью самостоятельно и недорого передвигаться.

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Эксперты предлагают обучение

Шмидт считает проблемой то, что многие подростки не знают правил дорожного движения. Для управления электросамокатом в Германии не требуется проходить обучение или инструктаж. Он призвал уделять больше внимания безопасности дорожного движения в школах и указал на ответственность родителей.

Врач Университетской клиники Дюссельдорфа Давид Лац сообщил, что при таких авариях чаще всего травмируются голова, лицо, руки и ноги. По его словам, последствия варьируются от незначительных повреждений до тяжелых множественных травм. Многие пострадавшие не пользуются шлемами, а бордюры или неровности дороги могут заблокировать переднее колесо и перебросить водителя вперед.

Среди возможных решений Шмидт назвал обязательное подтверждение навыков для покупателей электросамокатов. Его можно было бы получить после онлайн-обучения или подробного ознакомления с информационной брошюрой.

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