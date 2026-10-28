Amerykańska firma Rivian sprzedała w Stanach Zjednoczonych 8469 komercyjnych elektrycznych furgonów RCV w trzecim kwartale 2026 roku. To o 220,9% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku i więcej niż łączna sprzedaż elektrycznego SUV-a R1S oraz pickupa R1T.

Furgon stał się najpopularniejszym modelem Rivian

Według InsideEVs, powołującego się na Cox Automotive, od lipca do września sprzedano 5582 samochody R1S i 1732 pickupy R1T. Łącznie modele te znalazły 7314 nabywców — o 870 mniej niż RCV. W tym samym kwartale Rivian sprzedał również 3456 samochodów R2.

W ciągu dziewięciu miesięcy roku sprzedaż Rivian Commercial Van wyniosła 15 685 sztuk. To o 130,4% więcej niż w odpowiadającym okresie poprzedniego roku, kiedy firma sprzedała 6806 takich furgonów.

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Wyprzedzanie konkurentów

RCV zajął czwarte miejsce wśród najpopularniejszych pojazdów elektrycznych w USA w trzecim kwartale, ustępując jedynie Tesla Model Y, Tesla Model 3 i Hyundaiowi Ioniq 5. Wśród elektrycznych furgonów najbliższym konkurentem był Chevrolet BrightDrop z 1344 sprzedanymi pojazdami. Mercedes-Benz sprzedał 396 eSprinterów, Ford — 184 E-Transity, a Ram — 157 ProMasterów EV.

Ważnym źródłem popytu na RCV jest umowa Rivian z Amazonem, zawarta w 2019 roku. Przewiduje ona dostawę 100 tys. elektrycznych pojazdów dostawczych do 2030 roku. Według informacji publikacji Rivian przekazał już firmie około 50 tys. furgonów.

Po zakończeniu wyłącznej umowy z Amazonem w 2023 roku Rivian otworzył zamówienia na furgony dla innych firm w USA. Bazowa wersja Delivery 500 kosztuje od 79 900 dolarów, ma zasięg 161 mil i ładowność 2663 funtów. Obecnie model jest oferowany wyłącznie z napędem na przednie koła, jednocześnie firma pracuje nad dwusilnikową wersją z napędem na wszystkie koła oraz akumulatorem o większej pojemności.

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