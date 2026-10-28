美国公司Rivian在2026年第三季度于美国售出8469辆RCV商用电动厢式货车。这比去年同期增长220.9%，也超过了R1S电动SUV和R1T皮卡的合计销量。

厢式货车成为Rivian最受欢迎的车型

据InsideEVs援引Cox Automotive的数据，7月至9月共售出5582辆R1S和1732辆R1T皮卡。这些车型合计有7314名买家，比RCV少870辆。同一季度，Rivian还售出3456辆R2。

今年前九个月，Rivian Commercial Van的销量达到15,685辆。这比上一年同期增长130.4%；去年同期该公司售出6806辆此类厢式货车。

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领先竞争对手

RCV在第三季度美国最受欢迎电动车中排名第四，仅次于Tesla Model Y、Tesla Model 3和Hyundai Ioniq 5。在电动厢式货车中，最接近的竞争对手是Chevrolet BrightDrop，销量为1344辆。Mercedes-Benz售出396辆eSprinter，Ford售出184辆E-Transit，Ram售出157辆ProMaster EV。

RCV需求的一个重要来源是Rivian与Amazon于2019年达成的协议。该协议规定，到2030年供应10万辆电动配送车辆。据该媒体报道，Rivian已向该公司交付约5万辆厢式货车。

在与Amazon的独家协议于2023年结束后，Rivian开始接受美国其他公司的厢式货车订单。Delivery 500基础版起售价为79,900美元，续航里程为161英里，载重能力为2663磅。目前该车型仅提供前轮驱动版本，同时公司正在研发全轮驱动双电机版本以及容量更大的电池。

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