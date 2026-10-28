Американская компания Rivian в третьем квартале 2026 года продала в США 8469 коммерческих электрических фургонов RCV. Это на 220,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и больше, чем совокупные продажи электрического внедорожника R1S и пикапа R1T.

Фургон стал самой популярной моделью Rivian

По данным InsideEVs, которое ссылается на Cox Automotive, с июля по сентябрь было продано 5582 автомобиля R1S и 1732 пикапа R1T. Вместе эти модели нашли 7314 покупателей — на 870 меньше, чем RCV. За тот же квартал Rivian также реализовала 3456 автомобилей R2.

По итогам девяти месяцев года продажи Rivian Commercial Van составили 15 685 единиц. Это на 130,4% больше, чем за соответствующий период предыдущего года, когда компания продала 6806 таких фургонов.

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Опережение конкурентов

RCV занял четвертое место среди самых популярных электромобилей США в третьем квартале, уступив только Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Hyundai Ioniq 5. Среди электрических фургонов ближайшим конкурентом был Chevrolet BrightDrop с 1344 проданными автомобилями. Mercedes-Benz реализовал 396 eSprinter, Ford — 184 E-Transit, а Ram — 157 ProMaster EV.

Важным источником спроса на RCV является соглашение Rivian с Amazon, заключенное в 2019 году. Оно предусматривает поставку 100 тысяч электрических автомобилей для доставки к 2030 году. По информации издания, Rivian уже передала компании около 50 тысяч фургонов.

После завершения эксклюзивного соглашения с Amazon в 2023 году Rivian открыла заказы на фургоны для других компаний в США. Базовая версия Delivery 500 стоит от 79 900 долларов, имеет запас хода 161 милю и грузоподъемность 2663 фунта. В настоящее время модель предлагается только с передним приводом, при этом компания работает над полноприводной двухмоторной версией и батареей большей емкости.

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