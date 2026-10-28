Południowoafrykańska Korporacja Zarządzania Ruchem Drogowym (RTMC) wezwała kierowców do wcześniejszego odnowienia dysków licencyjnych pojazdów przed sezonem świątecznym. W listopadzie i grudniu wygasa ważność 2 248 795 takich dysków, informuje TimesLIVE.

Najwięcej odnowień w Gautengu

Największa liczba dysków wymagających odnowienia w ciągu tych dwóch miesięcy przypada na prowincję Gauteng — 851 687. W Prowincji Przylądkowej Zachodniej ma wygasnąć 374 761 dysków licencyjnych, a w KwaZulu-Natal — 327 014.

RTMC wezwała również kierowców do sprawdzenia stanu technicznego samochodów i upewnienia się, że prawa jazdy oraz inne dokumenty pojazdu są ważne. Rzecznik korporacji Simon Zwane zaznaczył, że przed świętami oczekiwany jest znaczny wzrost natężenia ruchu, dlatego odnowienie dokumentów przed upływem ich ważności pomoże uniknąć opóźnień i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontrola auta przed daleką podróżą

Kierowcom zalecono przeprowadzenie przeglądu i konserwacji samochodów przed dalekimi podróżami. RTMC radzi zwrócić szczególną uwagę na opony, hamulce, oświetlenie, wycieraczki i inne kluczowe elementy bezpieczeństwa.

Ze względu na spodziewane opady w niektórych częściach kraju kierowców wezwano do zachowania większej ostrożności na mokrej drodze oraz sprawdzenia przyczepności opon, działania wycieraczek i reflektorów. Kierowcom ciężkich pojazdów RTMC poradziła, aby przed długimi trasami przeszli badanie lekarskie, by upewnić się, że są zdolni do prowadzenia pojazdu.

Korporacja przypomniała również o konieczności przestrzegania ograniczeń prędkości, zachowania bezpiecznej odległości, nieprowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu oraz korzystania z pasów bezpieczeństwa.

Czytaj nas na