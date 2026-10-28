Корпорация по управлению дорожным движением ЮАР (RTMC) призвала водителей заблаговременно продлить лицензионные диски транспортных средств перед праздничным сезоном. В ноябре и декабре истекает срок действия 2 248 795 таких дисков, сообщает TimesLIVE.

Больше всего продлений в Гаутенге

Наибольшее количество дисков, требующих продления в течение этих двух месяцев, приходится на провинцию Гаутенг — 851 687. В Западно-Капской провинции должны истечь 374 761 лицензионный диск, в Квазулу-Натале — 327 014.

RTMC также призвала водителей проверить техническое состояние автомобилей и убедиться, что водительские удостоверения и другие документы на транспорт действительны. Представитель корпорации Саймон Зване отметил, что перед праздниками ожидается существенное увеличение транспортного потока, поэтому продление документов до истечения срока их действия поможет избежать задержек и соблюдать требования дорожного законодательства.

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Проверка автомобиля перед дальней поездкой

Водителям рекомендовали провести осмотр и техническое обслуживание автомобилей перед дальними поездками. RTMC советует уделить особое внимание шинам, тормозам, освещению, стеклоочистителям и другим ключевым элементам безопасности.

Из-за ожидаемых в отдельных частях страны осадков водителей призвали быть осторожнее на мокрой дороге и проверить сцепление шин, работу стеклоочистителей и фар. Водителям тяжёлых транспортных средств RTMC посоветовала перед длительными рейсами пройти медицинский осмотр, чтобы убедиться в пригодности к управлению.

Корпорация также напомнила о необходимости соблюдать ограничения скорости, держать безопасную дистанцию, не садиться за руль под воздействием алкоголя и пользоваться ремнями безопасности.

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