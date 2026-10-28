南非道路交通管理公司（RTMC）呼吁司机在节日季前提前续期车辆牌照圆盘。2,248,795个此类圆盘将于11月和12月到期，TimesLIVE报道。

豪登省需续期数量最多

在这两个月内，需要续期的圆盘数量最多的是豪登省，为851,687个。西开普省将有374,761个车辆牌照圆盘到期，夸祖鲁-纳塔尔省则为327,014个。

RTMC还呼吁司机检查车辆的技术状况，并确保驾驶执照及其他车辆文件有效。该公司发言人西蒙·兹瓦内表示，节日前预计交通流量将显著增加，因此在文件到期前续期将有助于避免延误并遵守道路交通法规。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

长途出行前检查车辆

建议司机在长途出行前对车辆进行检查和保养。RTMC建议特别关注轮胎、制动系统、照明设备、雨刷器及其他关键安全部件。

由于预计该国部分地区将出现降雨，司机被呼吁在湿滑路面上更加谨慎，并检查轮胎抓地力、雨刷器和前大灯的工作情况。RTMC建议重型车辆司机在长途运输前接受体检，以确认其适合驾驶。

该公司还提醒司机遵守限速规定，保持安全距离，不要酒后驾驶，并使用安全带。

关注我们在