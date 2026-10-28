尽管有关税，保时捷不会将生产转移至美国——Motor1

尽管美国对大多数从欧洲进口的汽车征收15%的关税，保时捷并不计划在美国开展汽车生产。该品牌面向美国市场的所有车型，包括Cayenne，仍将在欧洲制造并跨越大西洋运往美国。

据Motor1报道，保时捷首席财务官约亨·布雷克纳表示，这一决定是由于产量相对较小。即使将最终装配转移到美国，该公司仍需从欧洲供应商网络向美国出口发动机和其他零部件。

关税已纳入商业计划

布雷克纳表示，保时捷构建其商业模式时，假定15%的关税将继续有效。该公司预计，与这一关税制度相关的成本将在2026年达到数亿欧元。保时捷估计，2026年前九个月美国关税的成本约为5亿欧元。

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Cayenne是保时捷在全球最受欢迎的车型之一，但该公司认为，其产量不足以在美国设立一条独立生产线。该媒体指出，将有限的生产分布在两个大洲会增加成本，却无法完全解决关税问题。

奥迪押注大规模产量

与此同时，同属大众集团的奥迪宣布，将向位于佐治亚州的新Middle Georgia Megasite工厂投资40亿美元。该工厂将专注于SUV，满负荷运转后年产量可达20万辆汽车。计划于2031年开始生产，工作岗位数量预计将达到约4500个。

第三季度，保时捷实现3.87亿欧元营业利润，而一年前为9.67亿欧元亏损。与此同时，在中国销量下滑的背景下，季度营收下降7.5%至80亿欧元。九个月内，保时捷交付量下降16%，至178532辆汽车。

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