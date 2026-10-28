Porsche не перенесет производство в США, несмотря на пошлины — Motor1

Porsche не планирует открывать производство автомобилей в США, несмотря на 15-процентные американские пошлины на большинство машин, импортируемых из Европы. Все модели бренда для американского рынка, в том числе Cayenne, будут и дальше производиться в Европе и поставляться через Атлантику.

Как сообщает Motor1, финансовый директор Porsche Йохен Брекнер объяснил это решение сравнительно небольшими объемами производства. Даже при переносе финальной сборки в США компании пришлось бы экспортировать туда двигатели и другие комплектующие из европейской сети поставщиков.

Пошлины учли в бизнес-плане

По словам Брекнера, Porsche строит свою бизнес-модель исходя из того, что 15-процентные пошлины останутся в силе. Компания ожидает, что расходы, связанные с этим таможенным режимом, в 2026 году достигнут нескольких сотен миллионов евро. За первые девять месяцев 2026 года Porsche оценила стоимость американских пошлин примерно в €500 млн.

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Cayenne — один из самых популярных автомобилей Porsche в мире, однако, по оценке компании, объемов его производства недостаточно для создания отдельной линии в США. Разделение небольшого производства между двумя континентами, как отмечает издание, увеличило бы расходы без полного решения вопроса пошлин.

Audi делает ставку на большие объемы

В то же время Audi, также входящая в Volkswagen Group, объявила об инвестициях в $4 млрд в новый завод Middle Georgia Megasite в штате Джорджия. Предприятие будет специализироваться на SUV и после выхода на полную мощность производить до 200 тыс. автомобилей в год. Начало производства запланировано на 2031 год, а число рабочих мест должно достичь примерно 4,5 тыс.

В третьем квартале Porsche получила операционную прибыль в €387 млн против убытка в €967 млн годом ранее. При этом квартальная выручка снизилась на 7,5%, до €8 млрд, на фоне падения продаж в Китае. За девять месяцев поставки Porsche сократились на 16% — до 178 532 автомобилей.

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