Porsche не переноситиме виробництво до США попри мита — Motor1

Porsche не планує відкривати виробництво автомобілів у США, попри 15-відсоткові американські мита на більшість машин, імпортованих із Європи. Усі моделі бренду для американського ринку, зокрема Cayenne, надалі виготовлятимуть у Європі та постачатимуть через Атлантику.

Як повідомляє Motor1, фінансовий директор Porsche Йохен Брекнер пояснив рішення порівняно невеликими обсягами виробництва. Навіть за умови перенесення фінального складання до США компанії довелося б експортувати туди двигуни та інші комплектуючі з європейської мережі постачальників.

Мита врахували у бізнес-плані

За словами Брекнера, Porsche будує свою бізнес-модель з розрахунку на те, що 15-відсоткові мита залишаться чинними. Компанія очікує, що витрати, пов'язані з цим митним режимом, у 2026 році сягнуть кількох сотень мільйонів євро. За перші дев'ять місяців 2026 року Porsche оцінила вартість американських мит приблизно у €500 млн.

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Cayenne є одним із найпопулярніших автомобілів Porsche у світі, однак його виробничих обсягів, за оцінкою компанії, недостатньо для створення окремої лінії у США. Розподіл невеликого виробництва між двома континентами, як зазначає видання, збільшив би витрати без повного розв'язання митного питання.

Audi робить ставку на великі обсяги

Водночас Audi, яка також входить до Volkswagen Group, оголосила про інвестиції у $4 млрд у новий завод Middle Georgia Megasite у штаті Джорджія. Підприємство має спеціалізуватися на SUV і після виходу на повну потужність виробляти до 200 тис. автомобілів на рік. Початок виробництва заплановано на 2031 рік, а кількість робочих місць має сягнути приблизно 4,5 тис.

У третьому кварталі Porsche отримала операційний прибуток €387 млн проти збитку €967 млн роком раніше. Водночас квартальна виручка знизилася на 7,5%, до €8 млрд, на тлі падіння продажів у Китаї. За дев'ять місяців поставки Porsche скоротилися на 16% — до 178 532 автомобілів.

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