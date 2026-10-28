Porsche nie przeniesie produkcji do USA mimo ceł — Motor1

Porsche nie planuje otwierać produkcji samochodów w USA, mimo 15-procentowych amerykańskich ceł na większość aut importowanych z Europy. Wszystkie modele marki na rynek amerykański, w tym Cayenne, będą nadal produkowane w Europie i dostarczane przez Atlantyk.

Jak informuje Motor1, dyrektor finansowy Porsche Jochen Breckner wyjaśnił tę decyzję stosunkowo niewielką skalą produkcji. Nawet w przypadku przeniesienia końcowego montażu do USA firma musiałaby eksportować tam silniki i inne komponenty z europejskiej sieci dostawców.

Cła uwzględniono w biznesplanie

Według Brecknera Porsche buduje swój model biznesowy przy założeniu, że 15-procentowe cła pozostaną w mocy. Firma oczekuje, że koszty związane z tym reżimem celnym w 2026 roku sięgną kilkuset milionów euro. Za pierwsze dziewięć miesięcy 2026 roku Porsche oszacowało koszt amerykańskich ceł na około 500 mln euro.

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Cayenne jest jednym z najpopularniejszych samochodów Porsche na świecie, jednak według oceny firmy jego wolumen produkcji jest niewystarczający do utworzenia odrębnej linii w USA. Podział niewielkiej produkcji między dwa kontynenty, jak zauważa publikacja, zwiększyłby koszty bez pełnego rozwiązania kwestii ceł.

Audi stawia na duże wolumeny

Jednocześnie Audi, które również należy do Volkswagen Group, ogłosiło inwestycję 4 mld dolarów w nowy zakład Middle Georgia Megasite w stanie Georgia. Przedsiębiorstwo ma specjalizować się w SUV-ach i po osiągnięciu pełnej mocy produkować do 200 tys. samochodów rocznie. Rozpoczęcie produkcji zaplanowano na 2031 rok, a liczba miejsc pracy ma sięgnąć około 4,5 tys.

W trzecim kwartale Porsche osiągnęło zysk operacyjny w wysokości 387 mln euro wobec straty 967 mln euro rok wcześniej. Jednocześnie kwartalne przychody spadły o 7,5%, do 8 mld euro, w związku ze spadkiem sprzedaży w Chinach. W ciągu dziewięciu miesięcy dostawy Porsche zmniejszyły się o 16% — do 178 532 samochodów.

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