Палата представителей Нигерии единогласно поддержала обращение к федеральному правительству с призывом создать прозрачную систему лицензирования и одобрения коммерческого импорта электромобилей, автомобилей на сжатом природном газе (CNG) и другого оборудования для чистого транспорта. Инициативу на пленарном заседании в Абудже предложил депутат Адэморин Куэ, сообщает Premium Times Nigeria.

Предлагаемые требования

В рамках предлагаемой системы компании, претендующие на разрешение, могут обязать, где это применимо, создавать в Нигерии сертифицированные сервисные и ремонтные центры, поставлять оригинальные запчасти и обеспечивать гарантийное обслуживание. От них также могут потребовать нанимать и обучать квалифицированный нигерийский технический персонал.

Среди других предлагаемых условий — инвестиции в зарядную инфраструктуру для электромобилей или объекты для заправки CNG, соблюдение национальных стандартов безопасности, экологических и технических требований. Компании также могут представлять планы защиты прав потребителей и послепродажного обслуживания.

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Критерии и надзор

Палата поручила Национальному совету Нигерии по автомобильному дизайну и развитию совместно с Бюро государственных закупок, Организацией стандартов Нигерии, Таможенной службой и другими органами разработать объективные критерии для одобрения импортеров. В рамках инициативы также предлагают вести открытый реестр одобренных импортеров и поставщиков инфраструктуры.

Депутаты подчеркнули, что процедура должна быть открытой, конкурентной и недискриминационной для всех компаний, соответствующих установленным стандартам. Налоговые льготы, таможенные уступки и другие фискальные стимулы предложили связать с инвестициями в местную инфраструктуру и технический потенциал. Профильные комитеты парламента должны проконтролировать выполнение решения и отчитаться в течение четырех недель.

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