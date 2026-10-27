Izba Reprezentantów Nigerii jednogłośnie poparła wniosek wzywający rząd federalny do stworzenia przejrzystego systemu licencjonowania i zatwierdzania komercyjnego importu pojazdów elektrycznych, pojazdów na sprężony gaz ziemny (CNG) oraz innego sprzętu czystego transportu. Inicjatywę podczas posiedzenia plenarnego w Abudży przedstawił poseł Ademorin Kuye, informuje Premium Times Nigeria.

Proponowane wymogi

W ramach proponowanych zasad firmy ubiegające się o zezwolenie mogą zostać zobowiązane, w stosownych przypadkach, do utworzenia w Nigerii certyfikowanych centrów serwisowych i naprawczych, dostarczania oryginalnych części zamiennych oraz zapewnienia obsługi gwarancyjnej. Mogą być również zobowiązane do zatrudniania i szkolenia wykwalifikowanego nigeryjskiego personelu technicznego.

Wśród innych proponowanych warunków są inwestycje w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych lub obiekty do tankowania CNG, a także przestrzeganie krajowych norm bezpieczeństwa oraz wymogów środowiskowych i technicznych. Firmy mogą również przedstawiać plany ochrony konsumentów i obsługi posprzedażowej.

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Kryteria i nadzór

Izba poleciła Krajowej Radzie ds. Projektowania i Rozwoju Motoryzacji Nigerii, działającej wspólnie z Biurem Zamówień Publicznych, Organizacją Normalizacyjną Nigerii, Służbą Celną i innymi organami, opracowanie obiektywnych kryteriów zatwierdzania importerów. W ramach inicjatywy zaproponowano również prowadzenie otwartego rejestru zatwierdzonych importerów i dostawców infrastruktury.

Posłowie podkreślili, że procedura musi być otwarta, konkurencyjna i niedyskryminująca dla wszystkich firm spełniających ustalone standardy. Zaproponowano powiązanie ulg podatkowych, koncesji celnych i innych zachęt fiskalnych z inwestycjami w lokalną infrastrukturę i potencjał techniczny. Właściwe komisje parlamentarne mają nadzorować wykonanie decyzji i przedstawić sprawozdanie w ciągu czterech tygodni.

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