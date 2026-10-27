尼日利亚众议院一致支持一项呼吁联邦政府建立透明许可和审批制度的动议，涉及电动汽车、压缩天然气（CNG）汽车及其他清洁交通设备的商业进口。据Premium Times Nigeria报道，该倡议由议员阿德莫林·库耶在阿布贾举行的全体会议上提出。

拟议要求

根据拟议框架，申请许可的公司可能被要求在适用情况下在尼日利亚设立经认证的服务和维修中心、供应原厂零配件并提供保修服务。它们还可能被要求雇用和培训合格的尼日利亚技术人员。

其他拟议条件包括投资电动汽车充电基础设施或CNG加气设施，遵守国家安全标准、环境和技术要求。公司还可能提交消费者权益保护和售后服务计划。

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标准与监督

众议院责成尼日利亚国家汽车设计与发展委员会与公共采购局、尼日利亚标准组织、海关部门及其他机构共同制定批准进口商的客观标准。该倡议还提议建立获批进口商和基础设施供应商的公开名册。

议员们强调，该程序必须对所有符合既定标准的公司保持公开、竞争性和非歧视性。有人提议将税收优惠、关税让步和其他财政激励措施与对本地基础设施和技术能力的投资挂钩。议会相关委员会须监督决议的落实情况，并在四周内提交报告。

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