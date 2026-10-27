Американский автопроизводитель General Motors планирует наладить выпуск гибридных версий трёхрядных SUV Chevrolet Traverse, Buick Enclave и GMC Acadia на предприятии в Лансинге, штат Мичиган. Об этом со ссылкой на Reuters, которое цитирует людей, знакомых с планами компании, сообщает InsideEVs.

Производство в Лансинге

GM отдельно заявила, что будет производить гибридные автомобили на заводе в Лансинге. При этом компания не назвала модели и не сообщила сроки запуска, отметив, что раскроет эти детали ближе к началу производства.

Все три модели, о которых сообщило Reuters, уже выпускаются на предприятии в Лансинге. Таким образом, официальное заявление GM подтверждает намерение производить гибриды на этой площадке, но не уточняет их названия.

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Изменение стратегии GM

В течение последних нескольких лет General Motors активно развивала линейку электромобилей. Сейчас компания продаёт в США лишь одну гибридную модель небольшими объёмами — Chevrolet Corvette E-Ray.

В начале 2024 года генеральный директор GM Мэри Барра заявила во время телефонной конференции по финансовым результатам, что компания вернёт в линейку подключаемые гибриды. С тех пор автопроизводитель неоднократно подтверждал намерение продавать гибриды в США, не уточняя, какие именно модели их получат.

Спрос на гибриды в США

В третьем квартале гибридные автомобили составили 16% продаж автомобилей в США, тогда как доля электромобилей была около 6%. InsideEVs отмечает, что Ford продаёт Maverick Hybrid и F-150 Hybrid значительными объёмами, а Honda, Hyundai и Toyota наращивают продажи таких автомобилей.

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