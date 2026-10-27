美国汽车制造商通用汽车计划在密歇根州兰辛的一家工厂投产三排座SUV雪佛兰Traverse、别克Enclave和GMC Acadia的混合动力版本。InsideEVs报道称，路透社援引了熟悉该公司计划的人士的消息。

兰辛的生产

GM另行表示，将在兰辛工厂生产混合动力汽车。同时，该公司没有公布车型，也未说明投产时间表，称将在接近生产启动时披露这些细节。

路透社报道的这三款车型均已在兰辛工厂生产。因此，GM的官方声明证实了其将在该厂生产混合动力车的意图，但没有明确其名称。

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GM战略转变

过去几年里，通用汽车一直积极发展其电动汽车产品线。目前，该公司在美国仅小批量销售一款混合动力车型——雪佛兰Corvette E-Ray。

2024年初，GM首席执行官玛丽·博拉在一次财报电话会议上表示，公司将把插电式混合动力车型重新纳入产品线。此后，这家汽车制造商多次确认有意在美国销售混合动力车型，但未说明哪些车型将配备该动力系统。

美国对混合动力车的需求

第三季度，混合动力汽车占美国汽车销量的16%，而电动汽车的份额约为6%。InsideEVs指出，福特以可观销量销售Maverick Hybrid和F-150 Hybrid，而本田、现代和丰田正在增加此类汽车的销量。

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