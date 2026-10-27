韩国首尔警方正在调查80名特斯拉车主，他们涉嫌在未获准于该国使用该功能的车辆中，使用设备非法激活全自动驾驶（Full Self-Driving，FSD）功能。执法人员还查获了21台此类设备，Electrek报道。

首尔警察厅周二公布了此案。警方称，嫌疑人要么从欧洲和中国进口解锁模块，要么自行制造。一名嫌疑人将一台欧洲制造的设备连接到自己的特斯拉上；另一名IT行业从业者则根据GitHub上的信息制作了自己的模块。

修改软件的责任

嫌疑人被指控违反韩国《机动车管理法》。该法律禁止可能影响车辆安全的未经授权的软件修改。处罚可能包括最高两年监禁或最高2000万韩元罚款，约合1.5万美元。

韩国国土交通部在发现未经授权激活FSD的迹象后，于4月向警方报案。一名警方代表对《韩国中央日报》表示，已确认存在安全风险，包括系统可能错误识别道路交通状况。调查仍在进行中，韩国国土交通部和韩国交通安全机构均参与其中。

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哪些特斯拉可以使用FSD

特斯拉于2025年底在韩国推出FSD Supervised，但仅适用于美国制造的Model S、Model X和Cybertruck。这些车辆根据韩国与美国之间的自由贸易协定，免于接受韩国安全认证。

从特斯拉上海工厂供应至韩国的Model 3和Model Y，尚未通过该功能所需的认证。Carisyou Data Lab数据显示，截至8月，韩国道路上229,311辆特斯拉中，47,458辆可合法使用FSD。与此同时，5月公布的政府数据显示的估计值低得多：180,684辆已登记特斯拉中仅有4,292辆。

该媒体指出，这些模块连接到车辆的CAN总线，并绕过区域软件限制。Electrek称，特斯拉自4月起开始远程检测此类设备，并在受影响车辆中禁用FSD。

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