Полиция Сеула в Южной Корее расследует дело 80 водителей Tesla, которых подозревают в использовании устройств для незаконной активации функции Full Self-Driving (FSD) в автомобилях, не допущенных к ее использованию в стране. Правоохранители также изъяли 21 такое устройство, сообщает Electrek.

Столичное полицейское агентство Сеула объявило о деле во вторник. По данным полиции, подозреваемые либо импортировали модули разблокировки из Европы и Китая, либо изготавливали их самостоятельно. Один из фигурантов подключил к собственной Tesla устройство европейского производства, а другой, работник IT-сферы, создал собственный модуль по информации с GitHub.

Ответственность за изменение программного обеспечения

Фигурантам вменяют нарушение Закона Южной Кореи об управлении транспортными средствами. Закон запрещает несанкционированные изменения программного обеспечения, способные влиять на безопасность автомобиля. Наказание может предусматривать до двух лет лишения свободы или штраф до 20 млн вон, что составляет примерно 15 тыс. долларов.

Министерство земли, инфраструктуры и транспорта обратилось в полицию в апреле после выявления признаков несанкционированной активации FSD. Представитель полиции заявил Korea JoongAng Daily, что были подтверждены риски для безопасности, в частности возможность некорректного распознавания системой дорожной ситуации. Расследование продолжается с участием министерства и органа безопасности транспорта Южной Кореи.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Какие Tesla могут использовать FSD

Tesla запустила FSD Supervised в Южной Корее в конце 2025 года, но только для произведенных в США Model S, Model X и Cybertruck. Эти автомобили освобождены от корейской сертификации безопасности в рамках соглашения о свободной торговле между Южной Кореей и США.

Model 3 и Model Y, поставляемые в страну с завода Tesla в Шанхае, не прошли необходимую сертификацию для этой функции. По данным Carisyou Data Lab, по состоянию на август FSD могли законно использовать 47 458 из 229 311 Tesla на дорогах Южной Кореи. В то же время правительственные данные, опубликованные в мае, содержали значительно более низкую оценку — 4 292 автомобиля среди 180 684 зарегистрированных Tesla.

Как отмечает издание, модули подключаются к CAN-шине автомобиля и обходят региональное программное ограничение. По информации Electrek, Tesla с апреля начала удаленно выявлять такие устройства и отключать FSD в автомобилях, которых это касается.

Читай нас в