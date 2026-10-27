Ford готовит электрический пикап Fathom, который должен выйти в 2027 году и стоить менее 30 тысяч долларов. Модель получит систему двунаправленной зарядки, способную подавать в дом более 10 кВт переменного тока без отдельного настенного инвертора, сообщает Electrek.

По данным издания, Fathom должен стать первым электромобилем американского автопроизводителя стоимостью менее 30 тысяч долларов, который сможет подавать в дом более 10 кВт переменного тока без отдельного настенного инвертора.

Инвертор в конструкции пикапа

Аккумуляторы электромобилей хранят электроэнергию в виде постоянного тока, тогда как домашние сети используют переменный ток. Обычно для питания дома от батареи автомобиля необходим отдельный внешний инвертор.

Ford интегрировала инвертор в E-box — один из пяти основных модулей автомобиля на новой Universal EV Platform. Компания переработала систему после приобретения стартапа Auto Motive Power в 2023 году. В Ford ожидают, что меньшее количество компонентов снизит стоимость оборудования для домашнего использования.

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Два сценария использования батареи

Владельцы Fathom смогут использовать заряд батареи для управления потреблением электроэнергии дома или в качестве резервного питания во время отключений. Для первого сценария потребуется Home Power Station: она позволит заряжать пикап в периоды более низких тарифов и использовать накопленную энергию в часы более дорогой электроэнергии.

Ford рассчитывает, что Home Power Station будет стоить примерно вдвое меньше двунаправленного зарядного устройства первого поколения. Для резервного питания потребуются Home Power Station и Home Backup Panel. По оценке производителя, стоимость оборудования для резервного питания будет как минимум на 60% ниже по сравнению с оборудованием первого поколения. Окончательные цены на устройства и стоимость монтажа компания пока не раскрыла.

Подготовка к подключению к сети

В июле Ford сформировала рабочую группу с American Electric Power, BC Hydro, Consumers Energy, Exelon и Pacific Gas and Electric. Участники работают над процедурами подключения автомобилей с двунаправленной зарядкой, новыми стандартами и возможностью участия владельцев электромобилей в виртуальных электростанциях.

Ford заявляет, что система Fathom рассчитана на соответствие требованиям UL 1741 и стандартам присоединения IEEE 1547, а также использует технологию связи SAE J3068, которая, по данным компании, помогает снизить стоимость зарядного оборудования.

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