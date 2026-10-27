Ford przygotowuje elektrycznego pickupa Fathom, który ma trafić na rynek w 2027 roku i kosztować mniej niż 30 tysięcy dolarów. Model otrzyma system dwukierunkowego ładowania, zdolny dostarczać do domu ponad 10 kW prądu przemiennego bez osobnego inwertera ściennego, informuje Electrek.

Według publikacji Fathom ma zostać pierwszym pojazdem elektrycznym amerykańskiego producenta samochodów w cenie poniżej 30 tysięcy dolarów, który będzie mógł dostarczać do domu ponad 10 kW prądu przemiennego bez osobnego inwertera ściennego.

Inwerter w konstrukcji pickupa

Akumulatory pojazdów elektrycznych przechowują energię elektryczną w postaci prądu stałego, podczas gdy domowe sieci wykorzystują prąd przemienny. Zazwyczaj zasilanie domu z akumulatora samochodu wymaga osobnego zewnętrznego inwertera.

Ford zintegrował inwerter z E-boxem, jednym z pięciu głównych modułów pojazdu na nowej Universal EV Platform. Firma przeprojektowała system po przejęciu startupu Auto Motive Power w 2023 roku. Ford oczekuje, że mniejsza liczba komponentów obniży koszt wyposażenia do zastosowań domowych.

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Dwa scenariusze wykorzystania akumulatora

Właściciele Fathoma będą mogli wykorzystywać energię z akumulatora do zarządzania zużyciem energii elektrycznej w domu lub jako zasilanie awaryjne podczas przerw w dostawach prądu. Pierwszy scenariusz będzie wymagał Home Power Station: umożliwi ona ładowanie pickupa w okresach niższych taryf i wykorzystywanie zgromadzonej energii w godzinach droższej energii elektrycznej.

Ford zakłada, że Home Power Station będzie kosztować około dwa razy mniej niż dwukierunkowa ładowarka pierwszej generacji. Do zasilania awaryjnego będą potrzebne Home Power Station oraz Home Backup Panel. Według oceny producenta koszt wyposażenia do zasilania awaryjnego będzie co najmniej o 60% niższy w porównaniu z wyposażeniem pierwszej generacji. Firma nie ujawniła jeszcze ostatecznych cen urządzeń ani kosztów montażu.

Przygotowanie do podłączenia do sieci

W lipcu Ford utworzył grupę roboczą z American Electric Power, BC Hydro, Consumers Energy, Exelon oraz Pacific Gas and Electric. Uczestnicy pracują nad procedurami podłączania pojazdów z dwukierunkowym ładowaniem, nowymi standardami oraz możliwością udziału właścicieli pojazdów elektrycznych w wirtualnych elektrowniach.

Ford oświadcza, że system Fathom został zaprojektowany tak, aby spełniać wymagania UL 1741 i standardy przyłączenia IEEE 1547, a także wykorzystuje technologię komunikacyjną SAE J3068, która, według firmy, pomaga obniżyć koszt sprzętu do ładowania.

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