Компания Waymo в течение следующей недели расширит зоны работы своих беспилотных такси почти на 250 квадратных миль в Лос-Анджелесе, Нэшвилле, Орландо, Сан-Диего и агломерации залива Сан-Франциско в США. Об этом сообщает Electrek.

Обновленные границы обслуживания уже отображены в приложении Waymo. Компания не уточнила, какую площадь добавят в каждом отдельном городе, а также не сообщила, сколько автомобилей задействует для работы на новых территориях.

Новые районы обслуживания

В Лос-Анджелесе роботакси Waymo будут курсировать вдоль побережья до района Саут-Бей, в том числе через Манхэттен-Бич и Редондо-Бич до Торранса. В Нэшвилле зона поездок расширится на юг, поэтому пассажиры смогут добраться до зоопарка.

В Орландо покрытие в восточной части города почти удвоится, также сервис охватит больше территории в центре. В Сан-Диего зона работы протянется на север до Ла-Хойи, включая Юниверсити-Сити и Клэрмонт.

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Расширение в районе залива

В районе залива Сан-Франциско Waymo увеличивает покрытие в Саут-Бее. Новая зона включает сообщение со станцией BART Berryessa в Сан-Хосе и простирается от Сан-Франциско через полуостров до Сан-Хосе и Кэмпбелла.

Waymo открыла сервис в Нэшвилле для публичных поездок в апреле с зоной примерно 60 квадратных миль, которая охватывала центр города, Мидтаун, Мьюзик-Роу и Ист-Нэшвилл. В Сан-Диего сервис стал доступен пассажирам 1 сентября, тогда зона покрытия составляла примерно 50 квадратных миль.

По данным компании, Waymo работает в 15 американских агломерациях и выполняет более 500 тысяч платных поездок еженедельно.

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