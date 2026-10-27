Firma Waymo w ciągu najbliższego tygodnia rozszerzy strefy działania swoich autonomicznych taksówek o niemal 250 mil kwadratowych w Los Angeles, Nashville, Orlando, San Diego i aglomeracji zatoki San Francisco w USA. Informuje o tym Electrek.

Zaktualizowane granice obsługi są już widoczne w aplikacji Waymo. Firma nie sprecyzowała, jaki obszar zostanie dodany w każdym z miast ani ile pojazdów zaangażuje do pracy na nowych terenach.

Nowe obszary obsługi

W Los Angeles robotaksówki Waymo będą kursować wzdłuż wybrzeża do obszaru South Bay, w tym przez Manhattan Beach i Redondo Beach do Torrance. W Nashville strefa przejazdów rozszerzy się na południe, dzięki czemu pasażerowie będą mogli dotrzeć do zoo.

W Orlando zasięg w wschodniej części miasta niemal się podwoi, a usługa obejmie również większy obszar w centrum. W San Diego strefa działania rozciągnie się na północ do La Jolla, obejmując University City i Clairemont.

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Rozszerzenie w rejonie zatoki

W rejonie zatoki San Francisco Waymo zwiększa zasięg w South Bay. Nowa strefa obejmuje połączenie ze stacją BART Berryessa w San Jose i rozciąga się od San Francisco przez półwysep do San Jose i Campbell.

Waymo uruchomiło usługę publicznych przejazdów w Nashville w kwietniu, obejmując obszar około 60 mil kwadratowych, w tym centrum miasta, Midtown, Music Row i East Nashville. W San Diego usługa stała się dostępna dla pasażerów 1 września, gdy obszar zasięgu wynosił około 50 mil kwadratowych.

Według danych firmy Waymo działa w 15 amerykańskich aglomeracjach i realizuje ponad 500 tys. płatnych przejazdów tygodniowo.

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