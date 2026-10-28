Dzięki programowi „Dija” od początku 2026 roku ponownie zarejestrowano ponad 220 tysięcy samochodów

W okresie od stycznia do września 2026 roku Ukraińcy dokonali ponownej rejestracji 220 727 pojazdów za pośrednictwem aplikacji „Dія”. To o 43% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

„W ciągu 9 miesięcy 2026 roku za pośrednictwem aplikacji „Dija” obywatele dokonali ponownej rejestracji (zakupili i sprzedali) 220 727 pojazdów. To o 43% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku” – czytamy w komunikacie centrum serwisowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Zaznaczono, że usługa ta jest dostępna dla osób fizycznych i umożliwia zawarcie umowy kupna-sprzedaży online. Po sprawdzeniu pojazdu i właściciela dokumenty są sporządzane w centrum serwisowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, a świadectwo rejestracji oraz tablice rejestracyjne są dostarczane pocztą w ciągu 10 dni.

Jeśli nabywca zachowuje poprzednią tablicę rejestracyjną, z samochodu można korzystać natychmiast po pojawieniu się elektronicznego świadectwa w aplikacji „Dii”. Jeśli zamawia nową tablicę z kombinacją liter DI – dopiero po otrzymaniu dokumentów w formie papierowej i tablicy rejestracyjnej.

Źródło: Główne Centrum Obsługi Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Przypomnijmy, że Volkswagen może zastosować chińskie oprogramowanie w modelach europejskich.

Tesla zaktualizowała dane techniczne Modelu 3 w Kanadzie, podając zasięg 584 km.

Tablica rejestracyjna CC44 w Dubaju została sprzedana za 6,72 mln dirhamów.

Czytaj nas na