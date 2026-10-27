Waymo додасть майже 250 квадратних миль до зон роботаксі у США — Electrek

Компанія Waymo протягом наступного тижня розширить зони роботи своїх безпілотних таксі майже на 250 квадратних миль у Лос-Анджелесі, Нешвіллі, Орландо, Сан-Дієго та агломерації затоки Сан-Франциско у США. Про це повідомляє Electrek.

Оновлені межі обслуговування вже відображені в застосунку Waymo. Компанія не уточнила, яку площу додадуть у кожному окремому місті, а також не повідомила, скільки автомобілів залучить для роботи на нових територіях.

Нові райони обслуговування

У Лос-Анджелесі роботаксі Waymo курсуватимуть уздовж узбережжя до району Саут-Бей, зокрема через Манхеттен-Біч і Редондо-Біч до Торранса. У Нешвіллі зона поїздок розшириться на південь, тож пасажири зможуть дістатися зоопарку.

В Орландо покриття на східній частині міста майже подвоїться, також сервіс охопить більше території в центрі. У Сан-Дієго зона роботи простягнеться на північ до Ла-Хойї, включно з Юніверсіті-Сіті та Клермонтом.

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Розширення в районі затоки

У районі затоки Сан-Франциско Waymo збільшує покриття в Південній затоці. Нова зона включає сполучення зі станцією BART Berryessa у Сан-Хосе та простягається від Сан-Франциско через півострів до Сан-Хосе і Кемпбелла.

Waymo відкрила сервіс у Нешвіллі для публічних поїздок у квітні із зоною приблизно 60 квадратних миль, що охоплювала центр міста, Мідтаун, М’юзік-Роу та Іст-Нешвілл. У Сан-Дієго сервіс став доступним для пасажирів 1 вересня, тоді зона покриття становила приблизно 50 квадратних миль.

За даними компанії, Waymo працює у 15 американських агломераціях і виконує понад 500 тисяч платних поїздок щотижня.

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