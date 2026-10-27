据Electrek报道，Waymo将在未来一周内，把其自动驾驶出租车在美国洛杉矶、纳什维尔、奥兰多、圣迭戈和旧金山湾区的服务范围扩大近250平方英里。

更新后的服务边界已显示在Waymo应用程序中。该公司未说明每个城市将新增多少面积，也未透露将在新区域投入多少车辆。

新的服务区域

在洛杉矶，Waymo机器人出租车将沿海岸行驶至南湾地区，途经曼哈顿海滩和雷东多海滩，抵达托伦斯。在纳什维尔，乘车区域将向南扩展，乘客将能够前往动物园。

在奥兰多，该市东部的覆盖范围将几乎翻倍，服务也将覆盖更多市中心地区。在圣迭戈，服务区域将向北延伸至拉霍亚，包括大学城和克莱尔蒙特。

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湾区扩展

在旧金山湾区，Waymo正在扩大南湾的覆盖范围。新区域包括通往圣何塞Berryessa BART车站的连接，并从旧金山经半岛延伸至圣何塞和坎贝尔。

Waymo于4月在纳什维尔开放公众乘车服务，服务区域约为60平方英里，覆盖市中心、中城、音乐街和东纳什维尔。在圣迭戈，该服务于9月1日向乘客开放，当时覆盖范围约为50平方英里。

据该公司称，Waymo在美国15个都市圈运营，每周完成超过50万次付费出行。

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