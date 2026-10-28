W USA firma Audi planuje zbudować własny zakład w stanie Georgia, w którym będzie produkować SUV-y, w tym nowy duży model Q9 przeznaczony na rynek amerykański. Federalny minister środowiska Niemiec Carsten Schneider skrytykował ten zamiar, nazywając stawianie na paliwa kopalne nieperspektywicznym.

Krytyka planów Audi

Jak informuje Der Spiegel, Schneider powiedział dziennikowi Kölner Stadt-Anzeiger, że znaczna część świata przechodzi na bardziej zaawansowaną technologicznie elektromobilność, podczas gdy Audi stawia na paliwa kopalne. Wyraził również wątpliwości co do przyszłej rentowności takiej decyzji.

Szef Audi Gernot Döllner wystąpił w miniony weekend wraz z prezydentem USA Donaldem Trumpem na wydarzeniu wyborczym i ogłosił budowę zakładu. Oczekuje się, że fabryka stworzy około 4500 miejsc pracy.

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Reakcja wewnątrz koncernu

Po wystąpieniu Döllner spotkał się z krytyką z różnych stron, pojawiły się także żądania jego dymisji. Publikacja zaznacza, że wewnętrzne zasady Audi zakazują wystąpień w kampanii wyborczej na krótko przed wyborami. Wybory uzupełniające w USA zaplanowano na 3 listopada.

Audi od kilku lat znajduje się pod presją z powodu spadku sprzedaży i przychodów. Firma już redukowała miejsca pracy, a możliwe są kolejne cięcia. W przeciwieństwie do BMW i Mercedesa Audi nie ma własnego zakładu w USA, dlatego cła Trumpa szczególnie mocno wpływają na firmę. W trzecim kwartale sprzedaż Audi spadła zarówno w Chinach, jak i w USA.

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