Міністр довкілля Німеччини Шнайдер розкритикував плани Audi у США — Der Spiegel

У США компанія Audi планує збудувати власний завод у штаті Джорджія, де випускатиме SUV, зокрема нову велику модель Q9, орієнтовану на американський ринок. Федеральний міністр довкілля Німеччини Карстен Шнайдер розкритикував цей намір, назвавши ставку на викопне паливо безперспективною.

Критика планів Audi

Як повідомляє Der Spiegel, Шнайдер заявив газеті Kölner Stadt-Anzeiger, що значна частина світу переходить до технологічно досконалішої електромобільності, тоді як Audi робить ставку на викопне паливо. Він також висловив сумніви щодо життєздатності такого рішення у майбутньому.

Голова Audi Гернот Дьолльнер минулими вихідними виступив разом із президентом США Дональдом Трампом на передвиборчій сцені та оголосив про будівництво підприємства. Очікується, що завод створить близько 4500 робочих місць.

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Реакція всередині концерну

Після виступу Дьолльнер зазнав критики з різних сторін, а також пролунали вимоги про його відставку. Видання зазначає, що внутрішні правила Audi забороняють виступи в передвиборчій кампанії незадовго до виборів. Проміжні вибори у США заплановані на 3 листопада.

Audi перебуває під тиском через падіння продажів і доходів протягом кількох років. Компанія вже скорочувала робочі місця, а нові скорочення можливі. На відміну від BMW і Mercedes, Audi не має власного заводу у США, тому мита Трампа особливо впливають на компанію. У третьому кварталі продажі Audi знизилися як у Китаї, так і у США.

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