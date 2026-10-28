В США компания Audi планирует построить собственный завод в штате Джорджия, где будет выпускать SUV, в частности новую крупную модель Q9, ориентированную на американский рынок. Федеральный министр окружающей среды Германии Карстен Шнайдер раскритиковал это намерение, назвав ставку на ископаемое топливо бесперспективной.

Критика планов Audi

Как сообщает Der Spiegel, Шнайдер заявил газете Kölner Stadt-Anzeiger, что значительная часть мира переходит к более технологически совершенной электрической мобильности, тогда как Audi делает ставку на ископаемое топливо. Он также выразил сомнения в жизнеспособности такого решения в будущем.

Глава Audi Гернот Дёлльнер в минувшие выходные выступил вместе с президентом США Дональдом Трампом на предвыборном мероприятии и объявил о строительстве предприятия. Ожидается, что завод создаст около 4500 рабочих мест.

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Реакция внутри концерна

После выступления Дёлльнер подвергся критике с разных сторон, также прозвучали требования о его отставке. Издание отмечает, что внутренние правила Audi запрещают выступления в предвыборной кампании незадолго до выборов. Промежуточные выборы в США запланированы на 3 ноября.

Audi уже несколько лет находится под давлением из-за падения продаж и доходов. Компания уже сокращала рабочие места, возможны и новые сокращения. В отличие от BMW и Mercedes, у Audi нет собственного завода в США, поэтому пошлины Трампа особенно сильно влияют на компанию. В третьем квартале продажи Audi снизились как в Китае, так и в США.

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