Старший вице-президент по корпоративным вопросам American Honda Motor Дженнифер Томас заявила в Детройте, США, что возможное повышение американских пошлин на автомобили и автозапчасти из Канады до 50% станет катастрофой для всей автомобильной промышленности. Президент США Дональд Трамп угрожал повысить ставку с 25% до 50% с 1 января, если Вашингтон и Оттава не заключат новое торговое соглашение.

Призыв сохранить трехстороннее соглашение

Томас выступила за соглашение с участием США, Канады и Мексики, подобное Соглашению между США, Мексикой и Канадой (USMCA). По ее словам, торговые ассоциации, представляющие Honda и других ключевых участников автомобильной отрасли США, поддерживают сохранение всеобъемлющего трехстороннего формата и выступают против двусторонних соглашений.

Как сообщает CNBC, ранее торговый представитель США Джеймисон Грир заявил, что Вашингтон не будет продлевать USMCA автоматически. По его словам, соглашение будет проходить ежегодный пересмотр вместо 16-летнего трехстороннего продления. USMCA, заменившее Североамериканское соглашение о свободной торговле, вступило в силу в 2020 году.

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Зависимость производства от трансграничных поставок

Honda занимает второе место по объемам производства автомобилей в Канаде после Toyota. Представители автомобильной отрасли выражали обеспокоенность из-за неопределенности в отношении тарифов, поскольку детали для производства автомобилей регулярно пересекают границы Северной Америки.

Томас сказала, что с осторожным оптимизмом оценивает шансы избежать удвоения тарифов. Она сослалась на сообщения о возобновлении торговых переговоров между США и Канадой, в том числе о смягчении пошлин на критически важные материалы, такие как алюминий. По данным Honda, более 60% автомобилей, которые компания продает в США, произведены на американских сборочных предприятиях.

Она также отметила, что США заключили торговые соглашения с Японией и Южной Кореей, предусматривающие 15-процентные пошлины на автомобили. Эти страны являются крупными экспортерами автомобилей на американский рынок.

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