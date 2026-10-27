Jennifer Thomas, starsza wiceprezeska ds. korporacyjnych w American Honda Motor, oświadczyła w Detroit w Stanach Zjednoczonych, że możliwe podniesienie amerykańskich ceł na samochody i części samochodowe z Kanady do 50% byłoby katastrofalne dla całego przemysłu motoryzacyjnego. Prezydent USA Donald Trump groził podniesieniem stawki z 25% do 50% od 1 stycznia, jeśli Waszyngton i Ottawa nie zawrą nowej umowy handlowej.

Apel o utrzymanie trójstronnej umowy

Thomas opowiedziała się za porozumieniem z udziałem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Meksyku, podobnym do Umowy między Stanami Zjednoczonymi, Meksykiem i Kanadą (USMCA). Jak zaznaczyła, stowarzyszenia handlowe reprezentujące Hondę i innych kluczowych uczestników amerykańskiego przemysłu motoryzacyjnego popierają zachowanie kompleksowego formatu trójstronnego i sprzeciwiają się umowom dwustronnym.

Jak informuje CNBC, przedstawiciel handlowy USA Jamieson Greer wcześniej oświadczył, że Waszyngton nie przedłuży USMCA automatycznie. Według niego umowa będzie poddawana corocznemu przeglądowi zamiast 16-letniego trójstronnego przedłużenia. USMCA, która zastąpiła Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu, weszła w życie w 2020 roku.

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Zależność produkcji od dostaw transgranicznych

Honda zajmuje drugie miejsce pod względem produkcji samochodów w Kanadzie po Toyocie. Przedstawiciele branży motoryzacyjnej wyrażali obawy z powodu niepewności dotyczącej ceł, ponieważ części do produkcji samochodów regularnie przekraczają granice Ameryki Północnej.

Thomas powiedziała, że ostrożnie optymistycznie ocenia szanse na uniknięcie podwojenia ceł. Powołała się na doniesienia o wznowieniu negocjacji handlowych między Stanami Zjednoczonymi a Kanadą, w tym dotyczących złagodzenia ceł na krytycznie ważne materiały, takie jak aluminium. Według Hondy ponad 60% samochodów, które firma sprzedaje w Stanach Zjednoczonych, jest produkowanych w amerykańskich zakładach montażowych.

Zaznaczyła również, że Stany Zjednoczone zawarły umowy handlowe z Japonią i Koreą Południową, przewidujące 15-procentowe cła na samochody. Kraje te są dużymi eksporterami samochodów na rynek amerykański.

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