美国本田汽车公司负责企业事务的高级副总裁詹妮弗·托马斯在美国底特律表示，美国可能将对来自加拿大的汽车和汽车零部件关税提高至50%，将对整个汽车行业造成灾难性影响。美国总统唐纳德·特朗普曾威胁称，如果华盛顿和渥太华未能达成新的贸易协议，税率将从25%提高至50%，自1月1日起生效。

呼吁保留三边协议

托马斯支持达成一项由美国、加拿大和墨西哥参与、类似《美国—墨西哥—加拿大协定》（USMCA）的协议。她表示，代表本田及美国汽车行业其他主要参与者的贸易协会支持保留全面的三边框架，并反对双边协议。

据CNBC报道，美国贸易代表杰米森·格里尔此前表示，华盛顿不会自动延长USMCA。他表示，该协议将接受年度审查，而不是进行为期16年的三边延长。取代《北美自由贸易协定》的USMCA于2020年生效。

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生产对跨境供应的依赖

本田在加拿大的汽车产量位居丰田之后，排名第二。汽车行业代表曾对关税的不确定性表示担忧，因为用于汽车生产的零部件经常跨越北美边境。

托马斯表示，她对避免关税翻倍的可能性持谨慎乐观态度。她提及有关美国和加拿大恢复贸易谈判的报道，其中包括放宽对铝等关键材料的关税。据本田称，该公司在美国销售的汽车中，超过60%是在美国装配厂生产的。

她还指出，美国已与日本和韩国达成贸易协议，其中规定对汽车征收15%的关税。这些国家是向美国市场出口汽车的主要国家。

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