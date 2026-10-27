Policja w Seulu w Korei Południowej prowadzi dochodzenie wobec 80 kierowców Tesli podejrzewanych o używanie urządzeń do nielegalnej aktywacji funkcji Full Self-Driving (FSD) w samochodach niedopuszczonych do jej używania w kraju. Funkcjonariusze zabezpieczyli również 21 takich urządzeń, podaje Electrek.

Metropolitalna Agencja Policji w Seulu ogłosiła sprawę we wtorek. Według policji podejrzani albo importowali moduły odblokowujące z Europy i Chin, albo wytwarzali je samodzielnie. Jeden z podejrzanych podłączył do własnej Tesli urządzenie wyprodukowane w Europie, a inny, pracownik branży IT, stworzył własny moduł na podstawie informacji z GitHuba.

Odpowiedzialność za modyfikację oprogramowania

Podejrzanym zarzuca się naruszenie południowokoreańskiej ustawy o zarządzaniu pojazdami silnikowymi. Ustawa zakazuje nieautoryzowanych zmian oprogramowania, które mogą wpływać na bezpieczeństwo pojazdu. Kara może obejmować do dwóch lat więzienia lub grzywnę do 20 mln wonów, czyli około 15 tys. dolarów.

Ministerstwo Ziemi, Infrastruktury i Transportu zwróciło się do policji w kwietniu po wykryciu oznak nieautoryzowanej aktywacji FSD. Przedstawiciel policji powiedział Korea JoongAng Daily, że potwierdzono zagrożenia dla bezpieczeństwa, w tym możliwość nieprawidłowego rozpoznawania przez system sytuacji drogowej. Dochodzenie trwa z udziałem ministerstwa oraz południowokoreańskiego organu bezpieczeństwa transportu.

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Które Tesle mogą korzystać z FSD

Tesla uruchomiła FSD Supervised w Korei Południowej pod koniec 2025 roku, ale wyłącznie dla wyprodukowanych w USA modeli Model S, Model X i Cybertruck. Samochody te są zwolnione z koreańskiej certyfikacji bezpieczeństwa w ramach umowy o wolnym handlu między Koreą Południową a USA.

Modele Model 3 i Model Y, dostarczane do kraju z fabryki Tesli w Szanghaju, nie przeszły certyfikacji wymaganej dla tej funkcji. Według Carisyou Data Lab, według stanu na sierpień, FSD mogło legalnie wykorzystywać 47 458 spośród 229 311 Tesli na drogach Korei Południowej. Jednocześnie dane rządowe opublikowane w maju zawierały znacznie niższą ocenę — 4 292 samochody spośród 180 684 zarejestrowanych Tesli.

Jak zauważa publikacja, moduły podłącza się do magistrali CAN pojazdu i omijają one regionalne ograniczenie programowe. Według Electrek Tesla zaczęła w kwietniu zdalnie wykrywać takie urządzenia i wyłączać FSD w pojazdach, których to dotyczy.

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