Jaguar Land Rover wycofuje w Stanach Zjednoczonych 93 997 SUV-ów Land Rover Range Rover z lat modelowych 2022–2026 z powodu możliwej usterki kamery cofania. Woda może gromadzić się w pobliżu drzwi bagażnika, przedostawać się do obudowy kamery i zniekształcać obraz na ekranie lub powodować, że nie będzie on wyświetlany.

Jak informuje Motor1, kampania obejmuje określone pojazdy wyprodukowane od 8 lipca 2021 roku do 4 czerwca 2024 roku. Według firmy od sierpnia 2022 roku otrzymano 2295 zgłoszeń i raportów eksploatacyjnych związanych z problemem — około 2,4% wszystkich pojazdów objętych wycofaniem.

Przyczyna usterki

Kamera cofania jest zamontowana w wykończeniu drzwi bagażnika. W tej strefie jest zbyt mało otworów odpływowych do odprowadzania wilgoci, dlatego woda może się gromadzić i przedostawać do wnętrza obudowy urządzenia. W rezultacie obraz z kamery może nie być wyświetlany na ekranie dotykowym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Co zrobią dealerzy

Dealerzy wywiercą dodatkowe otwory odpływowe w dolnej części wykończenia drzwi bagażnika, aby zapobiec gromadzeniu się wody. Sprawdzą również kamery i bezpłatnie wymienią urządzenia uszkodzone wskutek przedostania się wilgoci.

Wysyłka tymczasowych listów do właścicieli ma rozpocząć się 11 grudnia 2026 roku. Po pojawieniu się części do ostatecznej naprawy firma wyśle kolejne powiadomienie. Numer kampanii amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to 26V678000, a wewnętrzny numer Land Rovera to D171.

Czytaj nas na