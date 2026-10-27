Mazda zakończy produkcję crossovera CX-70 w roku modelowym 2027 i faktycznie włączy go do gamy CX-90. Model CX-90 będzie odtąd dostępny z dwoma lub trzema rzędami siedzeń. Informuje o tym Motor1.

Dwurzędowe wersje CX-90

Dwa rzędy siedzeń będą oferowane wyłącznie w wersjach wyposażenia CX-90 3.3 Turbo Premium Sport oraz 3.3 Turbo S Premium Sport. Te same wersje będzie można zamówić również w wariancie trzyrzędowym, podczas gdy pozostałe wersje CX-90 będą miały standardową konfigurację trzyrzędową.

Dwurzędowe samochody otrzymają również funkcję składania siedzeń drugiego rzędu jednym naciśnięciem, która ma ułatwić dostęp do większego przedziału bagażowego. Cena wyjściowa CX-90 3.3 Turbo Select wyniesie 41 345 dolarów wraz z dostawą. Najtańszy dwurzędowy CX-90 3.3 Turbo Premium Sport będzie kosztował od 48 525 dolarów, a 3.3 Turbo S Premium Sport — od 55 185 dolarów. Trzyrzędowe wersje tych wariantów wyceniono odpowiednio na 49 725 i 56 385 dolarów.

Silniki i wersja hybrydowa

Niezależnie od liczby rzędów siedzeń, CX-90 zachowa dwie wersje 3,3-litrowego turbodoładowanego silnika rzędowego sześciocylindrowego. Bazowy 3.3 Turbo rozwija 280 KM i 332 lb-ft momentu obrotowego na benzynie o liczbie oktanowej 87. Turbo S osiąga do 340 KM i 369 lb-ft na benzynie o liczbie oktanowej 91 albo 319 KM na zwykłym paliwie.

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Oba warianty są wyposażone w 48-woltowy układ mild hybrid M-Hybrid Boost, ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów i napęd na wszystkie koła. Turbo S, przy odpowiednim wyposażeniu w firmowe komponenty do holowania, może ciągnąć przyczepę o masie do 5 000 funtów.

W gamie pozostanie także hybryda plug-in z wolnossącym 2,5-litrowym silnikiem czterocylindrowym, silnikiem elektrycznym i akumulatorem o pojemności 17,8 kWh. Łączna moc układu wynosi 323 KM i 369 lb-ft momentu obrotowego na paliwie premium, a zasięg wyłącznie na napędzie elektrycznym sięga 27 mil.

Aktualizacje wyposażenia

Wszystkie CX-90 z roku modelowego 2027 otrzymają zmienioną tylną ramę pomocniczą zawieszenia oraz zaktualizowane tuleje tylnego zawieszenia, które mają poprawić komfort na nierównej nawierzchni. Relingi dachowe staną się standardem w Turbo Preferred, Premium Sport otrzyma Alexa Built-In, a Premium Plus — system Mazda Online Navigation z aktualizacjami over-the-air.

Do CX-90 zostaną również dodane kolory Navy Blue Mica i Aero Gray Metallic. Wersje dwurzędowe będzie można zamówić w odcieniach Melting Copper Metallic i Zircon Sand Metallic.

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