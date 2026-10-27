Mazda в 2027 модельном году прекратит выпуск кроссовера CX-70 и фактически интегрирует его в линейку CX-90. Модель CX-90 отныне будет доступна с двумя или тремя рядами сидений. Об этом сообщает Motor1.

Двухрядные версии CX-90

Два ряда сидений будут предлагаться только для комплектаций CX-90 3.3 Turbo Premium Sport и 3.3 Turbo S Premium Sport. Эти же комплектации можно будет заказать и в трехрядном исполнении, тогда как другие версии CX-90 будут иметь стандартную трехрядную конфигурацию.

Двухрядные автомобили также получат функцию складывания сидений второго ряда одним нажатием, которая должна упростить доступ к большему багажному отсеку. Стартовая цена CX-90 3.3 Turbo Select составит 41 345 долларов с учетом доставки. Самый доступный двухрядный CX-90 3.3 Turbo Premium Sport будет стоить от 48 525 долларов, а 3.3 Turbo S Premium Sport — от 55 185 долларов. Трехрядные версии этих комплектаций оценены в 49 725 и 56 385 долларов соответственно.

Двигатели и гибридная версия

Независимо от количества рядов сидений, CX-90 сохранит две версии 3,3-литрового рядного шестицилиндрового турбодвигателя. Базовый 3.3 Turbo развивает 280 л. с. и 332 фунт-фута крутящего момента на бензине с октановым числом 87. Turbo S выдает до 340 л. с. и 369 фунт-футов на бензине с октановым числом 91 или 319 л. с. на обычном топливе.

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Оба варианта оснащены 48-вольтовой мягкогибридной системой M-Hybrid Boost, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Версия Turbo S при надлежащем оснащении фирменными компонентами для буксировки может тянуть прицеп массой до 5 000 фунтов.

В гамме также останется подключаемый гибрид с атмосферным 2,5-литровым четырехцилиндровым двигателем, электромотором и батареей емкостью 17,8 кВт·ч. Совокупная мощность установки составляет 323 л. с. и 369 фунт-футов крутящего момента на премиальном топливе, а запас хода только на электротяге достигает 27 миль.

Обновления оснащения

Все CX-90 2027 модельного года получат измененный задний подрамник подвески и обновленные втулки задней подвески, которые должны улучшить комфорт на неровном покрытии. Для Turbo Preferred стандартными станут рейлинги на крыше, Premium Sport получит Alexa Built-In, а Premium Plus — систему Mazda Online Navigation с обновлениями по воздуху.

Для CX-90 также добавят цвета Navy Blue Mica и Aero Gray Metallic. Двухрядные версии можно будет заказать в оттенках Melting Copper Metallic и Zircon Sand Metallic.

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