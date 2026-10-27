Mazda припинить випуск CX-70 і запропонує дворядний CX-90 — Motor1

Mazda у 2027 модельному році припинить випуск кросовера CX-70 та фактично інтегрує його до лінійки CX-90. Модель CX-90 відтепер буде доступна з двома або трьома рядами сидінь. Про це повідомляє Motor1. У компанії заявили, що зміна має надати покупцям більше варіантів без потреби обирати між двома дуже схожими кросоверами.

Дворядні версії CX-90

Два ряди сидінь пропонуватимуть лише для комплектацій CX-90 3.3 Turbo Premium Sport та 3.3 Turbo S Premium Sport. Ці ж комплектації можна буде замовити й у трирядному виконанні, тоді як інші версії CX-90 матимуть стандартну трирядну конфігурацію.

Дворядні автомобілі також отримають функцію опускання сидінь другого ряду одним натисканням, що має спростити доступ до більшого багажного відсіку. Стартова ціна CX-90 3.3 Turbo Select становитиме 41 345 доларів з урахуванням доставки. Найдоступніший дворядний CX-90 3.3 Turbo Premium Sport коштуватиме від 48 525 доларів, а 3.3 Turbo S Premium Sport — від 55 185 доларів. Трирядні версії цих комплектацій оцінені у 49 725 та 56 385 доларів відповідно.

Двигуни та гібридна версія

Незалежно від кількості рядів сидінь, CX-90 збереже дві версії 3,3-літрового рядного шестициліндрового турбодвигуна. Базовий 3.3 Turbo розвиває 280 к. с. і 332 фунт-фути крутного моменту на бензині з октановим числом 87. Turbo S видає до 340 к. с. і 369 фунт-футів на бензині з октановим числом 91 або 319 к. с. на звичайному пальному.

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Обидва варіанти оснащені 48-вольтовою м’якогібридною системою M-Hybrid Boost, восьмиступеневою автоматичною коробкою передач і повним приводом. Версія Turbo S за належного оснащення фірмовими компонентами для буксирування може тягнути причіп масою до 5 000 фунтів.

У гамі також залишиться підзаряджуваний гібрид із атмосферним 2,5-літровим чотирициліндровим двигуном, електромотором і батареєю ємністю 17,8 кВт·год. Сукупна потужність установки становить 323 к. с. і 369 фунт-футів крутного моменту на преміальному пальному, а запас ходу лише на електротязі сягає 27 миль.

Оновлення оснащення

Усі CX-90 2027 модельного року отримають змінений задній підрамник підвіски та оновлені втулки задньої підвіски, які мають поліпшити комфорт на нерівному покритті. Для Turbo Preferred стандартними стануть рейлінги на даху, Premium Sport отримає Alexa Built-In, а Premium Plus — систему Mazda Online Navigation з оновленнями через повітря.

Для CX-90 також додадуть кольори Navy Blue Mica та Aero Gray Metallic. Дворядні версії можна буде замовити у відтінках Melting Copper Metallic і Zircon Sand Metallic.

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