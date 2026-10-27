Mazda将在2027车型年停产CX-70跨界车，并实际上将其整合至CX-90产品线。CX-90今后将提供双排或三排座椅版本。据Motor1报道，该公司表示，这一变化将为消费者提供更多选择，无需在两款非常相似的跨界车之间作出选择。

双排座CX-90版本

双排座椅仅适用于CX-90 3.3 Turbo Premium Sport和3.3 Turbo S Premium Sport配置。这两种配置也可订购三排座版本，而其他CX-90版本将采用标准三排座布局。

双排座车型还将配备一键放倒第二排座椅功能，旨在简化进入更大行李厢的操作。CX-90 3.3 Turbo Select起售价为41,345美元，含运费。最便宜的双排座CX-90 3.3 Turbo Premium Sport起价为48,525美元，3.3 Turbo S Premium Sport起价为55,185美元。这些配置的三排座版本售价分别为49,725美元和56,385美元。

发动机和混合动力版本

无论座椅排数如何，CX-90都将保留两种3.3升直列六缸涡轮增压发动机版本。基础版3.3 Turbo使用87号汽油时可输出280马力和332磅英尺扭矩。Turbo S使用91号汽油时最大输出340马力和369磅英尺，使用普通燃油时输出319马力。

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两种版本均配备48伏M-Hybrid Boost轻混系统、八速自动变速箱和全轮驱动。Turbo S在配备相应的原厂拖挂组件后，可拖曳重达5,000磅的拖车。

产品阵容中还将保留一款插电式混合动力车型，配备自然吸气2.5升四缸发动机、电动机和容量为17.8千瓦时的电池。该系统使用优质燃油时的综合输出为323马力和369磅英尺扭矩，纯电续航里程可达27英里。

配置更新

所有2027车型年CX-90都将采用改进的后悬架副车架和更新的后悬架衬套，旨在提升在不平整路面上的舒适性。Turbo Preferred将标配车顶行李架，Premium Sport将获得Alexa Built-In，Premium Plus将配备支持无线更新的Mazda Online Navigation系统。

CX-90还将新增Navy Blue Mica和Aero Gray Metallic两种车身颜色。双排座版本可订购Melting Copper Metallic和Zircon Sand Metallic两种配色。

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